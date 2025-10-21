Entretien en tête-à-tête entre les présidents azerbaïdjanais et kazakh à Astana VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a eu mardi, à Astana, un entretien en tête-à-tête avec le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.

Ayant salué le chef de l’Etat azerbaïdjanais, le président Kassym-Jomart Tokaïev a dit :

- Honorable Ilham Heydar oglou, c’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous accueillir en visite d’État en République du Kazakhstan. Cet événement revêt une grande importance pour le renforcement futur du partenariat stratégique et de la coopération d’alliance entre nos deux pays. On peut affirmer sans exagération que le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan ne sont pas seulement des États amis, mais également des nations et peuples frères. C’est pourquoi le développement d’une coopération multiforme avec votre pays constitue pour nous une grande priorité. De plus, sous votre direction forte, l’Azerbaïdjan a considérablement renforcé ses positions, accru sa réputation sur la scène internationale et joue un rôle essentiel en tant que puissance régionale dans la partie du monde qui vous appartient. Le développement de la coopération économique et commerciale, ainsi que du partenariat politique, représente pour nous une tâche urgente et très importante.

Je vous salue chaleureusement dans notre pays.

Le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Honorable Kassym-Jomart Kemelevitch, merci.

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à effectuer une visite d’État au Kazakhstan frère, ainsi que pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé. Merci également pour les paroles agréables adressées à l’Azerbaïdjan. Nous partageons les mêmes sentiments à l’égard du peuple kazakh frère.

Nous nous réjouissons également des succès du pays frère placé sous votre direction, tant dans le domaine du développement socio-économique que dans le renforcement de ses positions sur la scène internationale. Aujourd’hui, le Kazakhstan affiche un haut niveau de développement. La stabilité politique et sociale y est assurée et l’économie se renforce. Nous suivons avec intérêt les réformes que vous mettez en œuvre et soutenons pleinement votre orientation visant à moderniser le pays et à renforcer son potentiel.

En ce qui concerne nos relations bilatérales, vous en avez souligné le caractère stratégique et d’alliance. Nous visons à renforcer notre coopération dans tous les domaines.

Aujourd’hui, dans le cadre de nos entretiens, ainsi que de la réunion du Conseil interétatique suprême, nous allions examiner une fois de plus un large éventail de questions inscrites à l’ordre du jour et, naturellement, définirons de nouvelles démarches pour renforcer notre partenariat.

Je vous remercie une fois encore.

Le président Kassym-Jomart Tokaïev : Je vous remercie.