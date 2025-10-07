Environ 11 % des travailleurs de l’UE travaillaient plus de 45 heures par semaine

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Au deuxième trimestre 2025, 10,8 % des salariés âgés de 20 à 64 ans dans l'UE travaillaient plus de 45 heures par semaine, cumulant leur emploi principal et leur emploi secondaire. Cet article présente les données trimestrielles les plus récentes publiées aujourd'hui par l’Eurostat.

Les données montrent des différences notables entre les pays de l'UE concernant les personnes travaillant plus de 45 heures par semaine. La proportion la plus élevée a été observée en Grèce (20,9 %), suivie de Chypre (16,6 %) et de Malte (14,6 %). En revanche, la proportion la plus faible a été observée en Bulgarie (2,5 %), en Lettonie (4,1 %) et en Roumanie (5,9 %).

Les horaires de travail compris entre 20 et 44 heures par semaine, combinant emploi principal et emploi secondaire, étaient les plus répandus dans l'UE, avec 72,3 % des personnes employées relevant de cette catégorie. Parmi les pays de l'UE, la Bulgarie (92,8 %), la Roumanie (90,6 %) et la Lettonie (86,9 %) enregistraient les proportions les plus élevées de personnes dans cette catégorie.

Au niveau de l'UE, 16,9 % des personnes employées âgées de 20 à 64 ans travaillaient jusqu'à 19 heures par semaine. Les parts les plus élevées dans cette catégorie ont été observées aux Pays-Bas (26,8 %), au Danemark (25,5 %) et en Autriche (25,3 %). En revanche, cette catégorie était la plus faible en Roumanie (3,5 %), en Bulgarie (4,6 %) et en Grèce (6,1 %).