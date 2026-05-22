Bakou, 22 mai, AZERTAC

« D’ici 2050, 70 % de la population mondiale devrait vivre en ville », a déclaré Erfan Ali, directeur régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale d’ONU-Habitat, dans un entretien accordé à l’AZERTAC dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Erfan Ali a indiqué : « Aujourd’hui, nous vivons dans un monde marqué par une urbanisation rapide. Actuellement, environ 57 % de la population mondiale vit en ville. Ce chiffre devrait dépasser 70 % d’ici 2050. Par conséquent, la réussite de nos efforts pour atteindre le développement durable, le Programme 2030 et les Objectifs de développement durable dépendra des villes, et l’échec de ces dernières, précisément dans les villes et les établissements humains. C’est pourquoi une plateforme mondiale comme le WUF13 est si importante ».