Ersin Tatar : J’exprime ma gratitude au président Ilham Aliyev pour son soutien à Chypre du Nord

Ankara, 10 avril, AZERTAC

Le président de la République turque de Chypre du Nord, Ersin Tatar, a hautement apprécié la déclaration de soutien à Chypre du Nord du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Il a hautement salué le discours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », tenu à l’Université ADA mercredi 9 avril.

« Nous avons été très satisfaits de cette déclaration du président azerbaïdjanais. J’exprime ma sincère gratitude au président Ilham Aliyev pour son soutien indéfectible à la République turque de Chypre du Nord », a déclaré Ersin Tatar.

Il a exprimé sa satisfaction quant au développement continu des relations avec l’Azerbaïdjan, soulignant les valeurs communes et les liens indestructibles qui unissent les deux peuples.

« J’espère que les relations de fraternité et de coopération entre la République turque de Chypre du Nord et l'Azerbaïdjan se poursuivront à l'avenir et dureront au fil des siècles », a estimé Ersin Tatar.

Ramin Abdoullaïev

Envoyé spécial de l'AZERTAC

Ankara