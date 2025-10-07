Escrime: l’équipe d’Azerbaïdjan remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
Gandja, 7 octobre, AZERTAC
L'équipe masculine d’Azerbaïdjan a disputé la finale des épreuves d’escrime aux IIIes Jeux de la CEI.
Selon la correspondante régionale de l'AZERTAC, l'équipe nationale a affronté son adversaire russe lors du match décisif.
Les athlètes azerbaïdjanais, s’étant inclinés face à leur adversaire sur le score de 35 à 45, ont décroché la médaille d'argent.
Il convient de noter que l'équipe azerbaïdjanaise a battu son adversaire ouzbek sur le score de 42 à 37 en demi-finale.
