Escrime: l’équipe d’Azerbaïdjan remporte une nouvelle médaille de bronze aux Jeux de la CEI
Gandja, 6 octobre, AZERTAC
Les épreuves d'escrime se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI organisés par l'Azerbaïdjan.
Selon le correspondant régional de l'AZERTAC, les représentants azerbaïdjanais ont remporté une nouvelle médaille de bronze lors des compétitions organisées au Palais des sports de Gandja. Mirkhataï Mammadov et Vahab Fetoullayev se sont affrontés en quarts de finale. Le vainqueur de cette paire se qualifiera pour les demi-finales et remportera au moins une médaille de bronze.
Missirzadé Oroudj affrontera l’ouzbek Nurmagomed Muminov en demi-finale.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]
Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !
- 04.10.2025 [08:36]
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]
L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques
- 02.10.2025 [21:07]
Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles
- 02.10.2025 [14:23]
Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international
- 02.10.2025 [14:20]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses
- 02.10.2025 [12:47]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 02.10.2025 [12:05]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses
- 02.10.2025 [11:39]
Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts
- 02.10.2025 [11:24]
Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or
- 02.10.2025 [10:48]
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]