Escrime: l’équipe d’Azerbaïdjan remporte une nouvelle médaille de bronze aux Jeux de la CEI

Gandja, 6 octobre, AZERTAC

Les épreuves d'escrime se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI organisés par l'Azerbaïdjan.

Selon le correspondant régional de l'AZERTAC, les représentants azerbaïdjanais ont remporté une nouvelle médaille de bronze lors des compétitions organisées au Palais des sports de Gandja. Mirkhataï Mammadov et Vahab Fetoullayev se sont affrontés en quarts de finale. Le vainqueur de cette paire se qualifiera pour les demi-finales et remportera au moins une médaille de bronze.

Missirzadé Oroudj affrontera l’ouzbek Nurmagomed Muminov en demi-finale.