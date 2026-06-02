Etats-Unis : 7 morts dans une fusillade liée à une querelle domestique dans l'Iowa

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Sept personnes, dont le tireur présumé, ont été retrouvées mortes lundi à la suite d'une série de fusillades survenues à plusieurs endroits à Muscatine, dans l'Iowa, selon la police locale.

Les forces de l'ordre ont indiqué que des agents étaient intervenus après le signalement d'une fusillade dans une résidence vers 12H12, heure locale (17H12 GMT), et avaient découvert quatre personnes blessées par balles à l'intérieur du domicile. Elles ont été déclarées mortes sur place.

Les enquêteurs ont identifié un homme de 52 ans comme suspect. Celui-ci avait quitté la résidence avant l'arrivée des agents et a été retrouvé mort plus tard sur le Riverfront Trail, atteint d'une blessure par balle qu'il s'est vraisemblablement infligée à lui-même.

Les agents de police ont ensuite découvert le corps d'un autre homme adulte, apparemment tué par balles, à l'intérieur d'une autre résidence, ainsi que celui d'un deuxième homme adulte, apparemment lui aussi tué par balles, dans un commerce local.

"L'enquête préliminaire indique que les fusillades sont liées à une querelle domestique", a affirmé la police dans un communiqué de presse. "A ce stade, toutes les victimes seraient des membres de la famille du suspect décédé." (Agence Xinhua)