Etats-Unis : Biden déclare aux démocrates qu'il est "fermement décidé à rester" dans la course à la présidence

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Le président américain Joe Biden a rejeté, lundi, les appels lancés par les démocrates pour qu'il se retire de la course à la présidence, après la piètre performance du mois dernier lors du débat avec l'ancien président Donald Trump.

"Je veux que vous sachiez que, malgré toutes les spéculations dans la presse et ailleurs, je suis fermement engagé à rester dans cette course, à la mener jusqu'au bout et à battre Donald Trump", a écrit Joe Biden dans une lettre adressée aux démocrates du Congrès.

Cette lettre intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Biden, âgé de 81 ans, de mettre fin à sa candidature à la réélection, en raison des inquiétudes concernant sa capacité à assurer la victoire des démocrates en novembre.

"J'ai entendu les préoccupations des gens, leurs craintes et leurs inquiétudes de bonne foi quant aux enjeux de cette élection. Je n'y suis pas insensible", a déclaré Joe Biden.

Le président américain a déclaré qu'il ressentait une "profonde obligation" vis-à-vis de la foi et de la confiance que les électeurs du Parti démocrate avaient placées en lui pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de cette année.

"C'est à eux qu'il appartient de prendre cette décision. Pas la presse, pas les experts, pas les grands donateurs, pas n'importe quel groupe d'individus, aussi bien intentionnés soient-ils", a-t-il déclaré.

"Ce sont les électeurs, et eux seuls, qui décident du candidat du parti démocrate. Comment pouvons-nous défendre la démocratie dans notre pays si nous en faisons fi au sein de notre propre parti ? Je ne peux pas faire cela. Je ne le ferai pas", a-t-il ajouté.

Biden a déclaré qu'il était reconnaissant du soutien "solide et inébranlable" de tant d'élus démocrates au Congrès et dans tout le pays.

"Je peux répondre à tout cela en disant clairement et sans équivoque : Je ne me serais pas représenté si je n'étais pas absolument convaincu d'être la personne la plus à même de battre Donald Trump en 2024", a-t-il ajouté. (Anadolu)