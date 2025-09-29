Etats-Unis : une fusillade dans une église du Michigan fait au moins 4 morts et 8 blessés

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Au moins quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées dimanche après qu'un tireur a pris pour cible des fidèles réunis dans une église et incendié le bâtiment à Grand Blanc, dans le Michigan, ont indiqué les autorités.

L'incident s'est produit tôt dimanche matin à l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mormons), une petite communauté au nord-ouest de Detroit.

Deux autres corps ont été retrouvés dans les décombres de l'église incendiée, a déclaré la police dimanche soir, après que le bilan est passé d'un à deux morts dans l'après-midi.

Le chef de la police de Grand Blanc Township, William Renye, a indiqué lors d'une conférence de presse que le tireur avait foncé avec sa voiture contre l'église pendant un office religieux de grande ampleur et avait ouvert le feu sur la foule des fidèles rassemblés avec un fusil d'assaut.

M. Renye a précisé que le tireur, identifié comme étant Thomas Jacob Sanford, 40 ans, un ancien membre du corps des Marines des Etats-Unis, avait délibérément mis le feu à l'église.

M. Sanford, un vétéran ayant servi en Irak, a été tué par la police après un échange de coups de feu sur les lieux du crime, selon la police.

M. Renye a dit que les enquêteurs allaient fouiller le domicile du tireur et examiner ses relevés téléphoniques afin de déterminer son mobile.

Plus tôt, la police locale avait signalé dans un communiqué qu'il y avait eu plusieurs victimes dans la fusillade et que toute l'église était en feu, exhortant la population à éviter la zone pendant que les secours continuaient d'intervenir. Les blessés, dont des enfants, ont été transportés vers les hôpitaux locaux.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a affirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux avoir été informé de la "terrible" fusillade dans le lieu de culte.

Il a écrit que la fusillade "semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux Etats-Unis d'Amérique" et que le FBI se trouvait sur place. "CETTE EPIDEMIE DE VIOLENCE DANS NOTRE PAYS DOIT CESSER IMMÉDIATEMENT !", a-t-il ajouté.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré avoir été informée sur la fusillade à Grand Blanc.

"Mon cœur saigne pour la communauté de Grand Blanc", a écrit Mme Whitmer sur X. "La violence, où qu'elle se produise, en particulier dans un lieu de culte, est inacceptable", a-t-elle ajouté. (Agence Xinhua)