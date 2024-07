Euro 2024 : Aux portes de la finale, l’équipe de France éliminée par la Roja

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

La France s’est inclinée contre l’Espagne (1-2), mardi, sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, lors de la première demi-finale de l’Euro 2024, indique l’agence de presse Anadolu.

Contre La Roja privée de Dani Carvajal et Robin Le Normand, suspendus, et de Pedri, blessé, les protégés du sélectionneur français Didier Deschamps ont pourtant bien entamé la rencontre.

Les vice-champions du monde ont ouvert la marque sur leur première occasion. Kylian Mbappé, a déposé le ballon sur la tête de Randal Kolo Muani. Seul au milieu de plusieurs défenseurs, l'attaquant ne rate pas l’occasion et ajuste Unai Simon (9e).

La Roja va ensuite renverser la rencontre en quatre minutes. D’abord grâce à un coup de génie du prodige Lamine Yamal. Le Barcelonais a enroulé une merveille de frappe du pied gauche à 25 mètres plein axe pour battre Mike Maignan avec l'aide du poteau (21e). Un but qui permis à Lamine Yamal d'entrer dans l'histoire comme le plus jeune joueur à marquer dans un Euro : à 16 ans et 362 jours.

L’équipe de France n'a pas eu le temps de digérer l'égalisation qu'elle encaisse un second but signé Dani Olmo. Le milieu offensif élimine facilement Aurélien Tchouaméni dans la surface avant de marquer malgré l'intervention de Jules Koundé (25e), donnant ainsi l’avantage à l’Espagne.

Les entrées en jeu d'Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga et Bradley Barcola et en fin de rencontre, celle du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud, n’ont pas changé le destin de la rencontre.

La Roja tentera de remporter son quatrième Euro le 14 juillet, à l'Olympiastadion de Berlin face au vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas.