Euronews diffuse un reportage sur le rôle de l'Azerbaïdjan dans le développement du Couloir médian

Bakou, 28 août, AZERTAC

L’Euronews a diffusé un reportage intitule « Le rôle croissant du Middle Corridor dans le commerce mondial ».

L’AZERTAC présente le texte dans son intégralité :

« Le corridor intermédiaire s’étend: d’itinéraire régional, il devient un axe commercial intercontinental entre l’Asie et l’Europe. Avec l’Azerbaïdjan au centre, la hausse des flux, la logistique numérique et l’extension des ports redessinent son avenir.

Le Middle Corridor gagne en importance en tant qu’axe commercial reliant l’Asie et l’Europe via l’Asie centrale, la mer Caspienne et le Caucase du Sud. L’Azerbaïdjan se situe au centre de ce réseau multimodal, qui connecte chemins de fer, ports et autres infrastructures de transport.

Invité de l’émission Business Horizons, Emil Mammadov, conseiller du président des Chemins de fer azerbaïdjanais (ADY), a déclaré que le corridor devient "davantage un corridor commercial" à mesure que la demande internationale augmente. Il a également souligné le rôle des solutions numériques dans le suivi des cargaisons et l’amélioration de la coordination. Au port de Bakou, les volumes de manutention de fret ont augmenté de 40 % en 2025, ce qui souligne l’importance croissante de cette route. »