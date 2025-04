Explosion massive dans un port du sud de l’Iran : au moins 4 morts

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Au moins quatre personnes ont été tuées et près de 600 autres blessées, samedi, lors d’une gigantesque explosion survenue au port de Shahid Rajaee, dans le sud de l’Iran, selon des responsables locaux.

Dans une interview accordée à la télévision d'État, Babak Mahmoudi, chef de l’Organisation de secours et de sauvetage, a confirmé ce premier bilan humain, précisant que des équipes d’urgence avaient été rapidement dépêchées sur place pour transférer les blessés vers des centres hospitaliers.

Parallèlement, les opérations de lutte contre l’incendie se poursuivaient dans la zone portuaire.

Selon la dernière mise à jour de l’Organisation nationale des urgences, au moins 560 personnes ont été blessées et hospitalisées dans les établissements les plus proches. Le nombre de blessés n'a cessé d'augmenter a averti l’agence.

Le président Masoud Pezeshkian a exprimé sur X sa tristesse et sa sympathie aux victimes, ordonnant l'ouverture d'une enquête sur les causes de l’incident.

Il a annoncé que le ministre de l’Intérieur, Eskandar Momeni, avait été dépêché sur place en tant que représentant spécial « pour mener une enquête approfondie sur les dimensions de l’incident, assurer la coordination nécessaire et s’occuper de l’état des blessés ».

Plus tôt, Momeni avait demandé aux autorités provinciales du Hormozgan de soumettre un rapport préliminaire sur l’incident, selon un communiqué de son bureau.

Le premier vice-président iranien, Mohammad Aref, a également eu des entretiens séparés avec le gouverneur de la province de Hormozgan et le président du Croissant-Rouge iranien, leur communiquant ses recommandations.

L’Administration iranienne des douanes a ordonné à tous les bureaux de douane de suspendre l’envoi des expéditions d'exportation et de transit destinées au port douanier de Shahid Rajaee, à Bandar Abbas, jusqu'à nouvel ordre.

Selon les médias locaux, un incendie s’est déclaré vers 12h00 heure locale (08h30 GMT) dans la zone du terminal à conteneurs du port. Les premiers rapports évoquent la présence de matériaux inflammables à proximité du lieu de l’explosion.

Citant des témoins, les rapports indiquent que l'incendie s’est rapidement propagé, déclenchant l’explosion en raison de la chaleur extrême de 40 degrés Celsius et de l’accumulation de substances inflammables.

La Compagnie nationale iranienne de raffinage et de distribution de pétrole a déclaré que l’explosion et l’incendie n’étaient pas liés aux raffineries, aux réservoirs de carburant ni aux installations de distribution et aux oléoducs de la société.

Ce port stratégiquement important, situé dans la province méridionale de Hormozgan, se trouve à environ 15 kilomètres au sud-ouest du port de Bandar Abbas, sur la rive nord du détroit d’Ormuz.

L’ampleur et l’intensité de l’explosion ont suscité des comparaisons avec l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, qui avait fait plus de 200 morts. (Agence Anadolu)