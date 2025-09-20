F1: Lando Norris remporte la troisième séance d’essais libres du GP d’Azerbaïdjan

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

La troisième séance d’essais libres de la Formule 1 Grand Prix d’Azerbaïdjan a pris fin.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.

Le pilote de l’écurie McLaren, Lando Norris, a terminé premier, alors que Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren) ont complété le trio de têtes.