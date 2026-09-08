Farid Chefiyev : L'Azerbaïdjan joue un rôle géopolitique important entre les conflits au Nord et au Sud

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« La situation géographique de l'Azerbaïdjan et les projets de transport qu'il a mis en œuvre en ont fait un point de jonction important entre les conflits géopolitiques existants au Nord et au Sud. À cet égard, les activités du Couloir médian, développé à l'initiative de l'Azerbaïdjan, revêtent une importance particulière pour le développement des échanges économiques et de transport dans la région », a dit Farid Chefiyev, président du Conseil d'administration du Centre d'analyse des relations internationales, dans son intervention lors de la conférence internationale portant sur le thème « La sécurité et la coopération dans le Caucase du Sud ».

Selon lui, l'Azerbaïdjan occupe une place particulière dans ces discussions, tant du fait de sa position géographique que des initiatives régionales qu'il a mises en œuvre. « La carte montre clairement que l'Azerbaïdjan occupe une position géographique stratégique entre deux zones de conflit, au Nord et au Sud. Par ailleurs, le fonctionnement actuel du Couloir médian indique que le rôle de l'Azerbaïdjan dans les liaisons de transport eurasiennes s'accroît », a-t-il précisé.

F. Chefiyev a également souligné : « La dynamique régionale se renforce non seulement sur les plans des transports et de l'économie, mais aussi sur le plan politique. Le développement des relations et de la coopération politiques entre le Caucase du Sud et l'Asie centrale constitue l'une des tendances les plus marquantes à cet égard. »

« Je qualifie l'adhésion de l'Azerbaïdjan au format de consultation avec les pays d'Asie centrale comme un indicateur du développement des relations politiques interrégionales. Le renforcement des relations entre le Caucase du Sud et l'Asie centrale est l'un des facteurs qui accroissent le rôle de l'Azerbaïdjan dans les processus géopolitiques régionaux et eurasiens », a fait savoir Chefiyev.