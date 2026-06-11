Farid Chefiyev : La position de principe de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie reste inchangée

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Les attentes de l'Azerbaïdjan concernant le processus de normalisation et l'agenda de paix avec l'Arménie restent inchangées et le resteront. La position des dirigeants azerbaïdjanais sur cette question est claire et sans ambiguïté.

C’est ce qu’a indiqué Farid Chefiyev, président du Conseil d'administration du Centre d'analyse des relations internationales dans son intervention à l'événement portant sur le thème « Nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud : l'Azerbaïdjan et l'agenda de paix ».

Selon lui, le gouvernement arménien actuel est déterminé à poursuivre le processus de normalisation.

« La position du parti au pouvoir en Arménie vise globalement à poursuivre la normalisation et l'agenda de paix. Cependant, la politique étrangère de l'Arménie ne sera pas déterminée à long terme par la seule direction politique actuelle. Dans cinq ou dix ans, d'autres forces politiques et d'autres dirigeants pourraient accéder au pouvoir en Arménie. C'est pourquoi il est important que la société arménienne exprime clairement sa position en faveur d'une paix durable et irréversible », a précisé Farid Chefiyev.