Farid Gayibov élu président de la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

La 10e session de la Conférence des Parties (COP10) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport s'est ouverte mardi au siège de l'UNESCO à Paris, en France.

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov, a prononcé un discours lors de la première partie de la conférence.

L'élection à la présidence de la COP10 s'est déroulée dans le cadre de cette session. À l'issue du vote, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov, a été élu président de la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, devançant son homologue sénégalaise, Khady Diène Gaye, à la majorité des voix.