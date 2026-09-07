Fatma Varank : L'héritage de la COP29 a créé une base solide pour nous

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« La Feuille de route Bakou-Belém, qui vise à porter le financement climatique à 1 300 milliards de dollars par an, a été élaborée ici même, dans le cadre de la COP29. Les règles régissant les marchés du carbone au titre de l'article 6 de l'Accord de Paris ont été finalisées. Cet héritage constitue pour nous une base solide », a dit Fatma Varank, directrice générale de la COP31, lors de la cérémonie d’ouverture de la BCAW 2026.

F. Varank a déclaré que la réunion de haut niveau tenue à Chamakhy en juillet avait rassemblé les équipes de négociation autour d'une même table et avait contribué à instaurer la confiance.

« Nous considérons la COP31 comme la « COP de l'action ». En juin, nous avons annoncé l'Agenda d'action de la COP31, qui couvre dix thèmes prioritaires tels que la transition, l'énergie propre, le zéro déchet, la résilience climatique, les villes, l'industrialisation, la jeunesse, l'éducation, la sécurité, les systèmes de santé résilients et une véritable synergie. Cet agenda a été élaboré à Bonn en juin comme un appel à accélérer l'action. Six objectifs climatiques mondiaux ont été annoncés au monde entier par la présidence de la COP31 et notre ministre », a-t-elle ajouté.