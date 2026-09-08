Fatma Varank: Les discussions menées lors de la Semaine d'action climatique de Bakou revêtent une importance pour la COP31

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« La Semaine d'action climatique de Bakou et la Semaine climatique de New York sont des plateformes importantes pour présenter le programme d'action de la Türkiye et mener des consultations finales dans le cadre de la COP31 », a dit Fatma Varank, vice-ministre turque de l'Écologie, de l'Aménagement urbain et du Changement climatique et directrice exécutive de la COP31, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« J’apprécie hautement la discussion des questions que la Türkiye considère comme prioritaires dans le cadre de l'action climatique lors de la Semaine d'action climatique de Bakou et j’exprimé ma gratitude au gouvernement azerbaïdjanais et à la présidence de la COP29 », a-t-elle affirmé.

« Il reste moins de deux mois avant la COP31 qui se tiendra à Antalya en novembre, et les événements organisés pendant cette période revêtent une grande importance en termes de préparation de la COP31 », a ajouté Varank.

« Les consultations et les négociations menées lors de la Semaine d’action climatique de Bakou sont très précieuses. Car après avoir présenté notre programme d'action à New York, nous commencerons à recevoir le soutien des pays pour nos initiatives, et grâce à ce soutien, nous pourrons participer à la COP31 et élargir encore nos objectifs », a-t-elle souligné.

Fatma Varank a également dit : « Je suis convaincue que la coopération établie entre la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 et la Türkiye lors de la précédente période se poursuivra dans le cadre de la COP31. »