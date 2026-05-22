Fatna Chihab: Chacun a le droit d'utiliser la ville de manière égale

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« L'enjeu principal est que les villes créent des opportunités pour les femmes, les jeunes et, plus généralement, pour tous, afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les opportunités et jouir de ce qu'on appelle le « droit à la ville », a déclaré Fatna Chihab, Secrétaire générale du Conseil national de l'habitat du Maroc, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Soulignant que chacun a le droit d'utiliser la ville de manière égale, Fatna Chihab a ajouté : « Ceci est possible grâce à des plans d'urbanisme équitables. Ces plans doivent fournir les infrastructures et les conditions nécessaires à tous. Par exemple, l'accessibilité est essentielle pour qu'une femme puisse se déplacer confortablement avec une poussette. Chaque citoyen doit avoir accès aux espaces ouverts et aux zones vertes. Les jeunes ont besoin de terrains de sport à proximité pour pratiquer des activités sportives et jouer au football. À cet égard, l'urbanisme doit prendre en compte les différents besoins de tous les citoyens. Sans aucun doute, lorsque l'urbanisme intègre les principes de solidarité sociale, de durabilité et de développement durable, cette approche garantit la création d'un environnement plus sain et plus agréable à vivre pour toutes les villes. »