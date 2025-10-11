Femmes Digitales et l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan signent un mémorandum d’entente

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan et l’organisation Femmes Digitales en marge de la conférence internationale intitulée « Women in Cyber – la voix des femmes, le renforcement de la résilience dans la cybersécurité » organisée à Bakou.

Le mémorandum a été signé par Raouf Djabbarov, directeur exécutif de l’Association des organisations de cybersécurité, et Jana Krimpe, fondatrice et présidente de l’Association Femmes Digitales

L’événement a été organisé par l’Association « Femmes Digitales – Supporting Women in Tech » et par l’Académie estonienne de la gouvernance électronique (e-Governance Academy, eGA), en marge du festival international de cybersécurité CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge.

Les principaux partenaires de la conférence sont le Service national des communications spéciales et de la sécurité de l’information et l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan.