Ferhad Abdoullaïev : La déclaration de cette année « Année de la Constitution et de la Souveraineté » est liée aux orientations futures, aux réalisations et aux espoirs de notre pays

Bakou, 1er mai, AZERTAC

« L’année 2025 coïncide avec une période importante. Depuis le début de l’année, le thème de la Constitution et de la souveraineté est discuté dans la presse et dans les cercles. La déclaration de 2025 « Année de la Constitution et de la Souveraineté » est liée aux orientations futures, aux réalisations, aux visions et aux espoirs de l’Azerbaïdjan », a dit Ferhad Abdoullaïev, président de la Cour constitutionnelle, dans son intervention lors d'une conférence intitulée « La Constitution est une base juridique importante pour la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre État », tenue à l'Université d'État de Bakou.

« Notre Constitution, adoptée en 1995, a été créée grâce au travail gigantesque du Leader national Heydar Aliyev. Au cours de son premier mandat, le Leader national a très bien compris qu’il était important d’accroître la conscience nationale et le potentiel éducatif scientifique de notre pays. C’est pourquoi il a systématiquement mis en œuvre cette politique », a-t-il ajouté.

Ferhad Abdoullaïev a déclaré qu'un certain nombre de modifications avaient été apportées au texte de la Constitution, disant qu’elles étaient liées à l’expansion des droits et des libertés de l’homme et au développement de la société.

« Aujourd’hui, il existe de nouvelles réalités. Cela nous encourage également à travailler plus dur. Nous sommes l’État leader du Caucase du Sud. Nous devons certainement surmonter les tendances négatives qui pèsent sur nous et prendre des mesures pour les contrer », a précisé le président.