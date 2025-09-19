Formule 1: Le trophée du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2025 dédié au « Pays des feux »

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le trophée décerné aux vainqueurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 2025 a attiré l'attention avec son design national unique.

Conçu par la célèbre société de design Pininfarina, le prix officiel symbolise la reconnaissance de l’Azerbaïdjan comme « Pays des feux ».

Inspiré des motifs traditionnels des tapis du Karabagh, le trophée officiel reflète le patrimoine et l'artisanat profondément enracinés du pays. Ces motifs symbolisent à la fois la beauté esthétique et un hommage au riche héritage culturel de l’Azerbaïdjan.

Le design intègre des flammes, soulignant la réputation de l’Azerbaïdjan comme « Pays des feux ». Les éléments du motif « Khan Karabagh » incarnent la vitesse, le mouvement et le circuit, alliant l'esprit dynamique de la Formule 1 au patrimoine national.

Le trophée sera remis aux vainqueurs après la course finale le 21 septembre.