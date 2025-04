Forum de l’Université ADA: le président Ilham Aliyev évoque l'acte terroriste commis contre l'ambassade d’Azerbaïdjan en Iran

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Dans son discours lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA, le président Ilham Aliyev a évoqué l’acte terroriste commis contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran.

« Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les événements tragiques », a déclaré le chef de l'État, soulignant que c’était un acte terroriste organisé contre l'Azerbaïdjan. « Deux ans se sont écoulés depuis cet incident et l'auteur n'a toujours pas été puni. Pour que les relations entre nos pays soient tout à fait normalisées, ce terroriste et ceux qui le soutiennent doivent être traduis en justice et punis », a déclaré Ilham Aliyev.