L’Exposition des produits japonais s’ouvre à Bakou

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L’exposition des produits japonais (Japan Food Expo-2017) s’est ouverte ce vendredi à Bakou.

Selon l’AZERTAC, partenaire media de l’exposition, Gafar Aliyev, chef de secteur du département des affaires publiques et politiques de l’Administration présidentielle, a souligné que l’Azerbaïdjan et le Japon développaient leurs relations d’amitié et de coopération mutuelles. Car, les entreprises japonaises participent activement dans un certain nombre de projets d’infrastructure en Azerbaïdjan.

Puis, la députée du Milli Medjlis Melahet Hassanova a parlé des liens d’amitié des peuples azerbaïdjanais et japonais, des aspects communs des deux nations. «Ces relations jouent un rôle important pour rapprocher encore plus nos peuples et pays», a-t-elle estimé.

Kazuyasu Ishida, auteur de l’idée de l’Exposition des produits japonais, a noté que l’Azerbaïdjan et le Japon avaient de nombreuses valeurs. «Avec cette exposition, nous tentons d’apporter notre contribution au développement de ces valeurs. İl faut souligner en particulier le soutien du côté azerbaïdjanais à l’organisation de cette exposition», a-t-il ajouté.

A noter que l’Exposition des produits japonais a été organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Japon. Des produits de plus de 60 sociétés japonaises y sont exposés.