Entretien du président Ilham Aliyev avec le nouvel ambassadeur du Guatemala en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 27 octobre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Guatemala en Azerbaïdjan, Lars Henrik Pira Perez.

L’ambassadeur Lars Henrik Pira Perez a passé en revue le détachement d’honneur avant de remettre les lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président azerbaïdjanais s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Lors de l’entretien, il a été noté qu’il existait de bonnes opportunités pour développer la coopération bilatérale entre l’Azerbaïdjan et le Guatemala et que les deux pays étaient intéressés par le développement des relations en matière d’économie, d’investissement, de commerce et de culture.

Les parties ont indiqué qu’il était nécessaire que les deux pays se connaissent mieux pour élargir encore plus les liens entre l’Azerbaïdjan et le Guatemala.

L’ambassadeur Lars Henrik Pira Perez a félicité le chef de l’Etat à l’occasion de l’ouverture du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, prévue prochainement.