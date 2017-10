Le président de la République reçoit le ministre iranien de l’Economie et des Finances VIDEO

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, le vendredi 27 octobre, une délégation menée par Massoud Karbassian, ministre de l’Economie et des Finances de la République islamique d’Iran.

Le président de la République a félicité Massoud Karbassian pour sa nomination au poste de ministre de l’Economie et des Finances de la République islamique d’Iran. Abordant le travail de la commission mixte intergouvernementale, le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que la commission continuerait de travailler avec succès et efficacement. Il a dit que les relations bilatérales entre les deux pays se développaient très rapidement et avec succès, mettant en valeur l’importance particulière des rencontres tenues entre les chefs d’Etat dans l’élargissement de ces liens. Le président Ilham Aliyev a indiqué que la coopération des deux pays donnait de bons résultats, marquant que le chiffre d’affaires avait augmenté de 70% l’année dernière et de 30% l’année courante. Il a ajouté que tous les accords étaient en cours de réalisation. Le chef de l’Etat a souligné d’importants projets transnationaux conjoints étaient mis en œuvre avec succès, s’est déclaré convaincu que la coopération efficace serait poursuivie en la matière.

Massoud Karbassian a exprimé son plaisir d’effectuer en Azerbaïdjan sa première visite en tant que ministre de l’Economie et des Finances de la République islamique d’Iran et co-président de la commission mixte intergouvernementale. Massoud Karbassian s’est dit convaincu qu’il satisferait la confiance et les obligations qui lui avaient été accordées dans son nouveau poste et qu’il contribuerait au développement des liens entre les deux pays. Il a félicité le président de la République pour les belles réalisations obtenues en Azerbaïdjan.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération entre les deux pays en matière d’économie, de commerce, de transports, de Corridor de transport international Nord-Sud, de santé, d’agriculture, de banque et de finances.