Il existe une coopération étroite entre l’Azerbaïdjan et l’Iran en matière de prévention des situations d’urgence

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le colonel-général Kemaleddin Heydarov, ministre azerbaïdjanais des Situations d’urgence, a rencontré ce jeudi Massoud Karbassian, ministre iranien de l’Economie et des Finances, coprésident de la Commission d’Etat pour la coopération économique, commerciale et humanitaire azerbaïdjano-iranienne.

Le ministre azerbaïdjanais a félicité Massoud Karbassian pour avoir été nommé coprésident de ladite commission et lui a souhaité plein succès. Il a indiqué que les relations bilatérales étaient à haut niveau et les visites réciproques des chefs d’Etat et les rencontres organisées jouaient un grand rôle dans l’élargissement de cette coopération. Soulignant l’existence de la coopération étroite entre les deux pays en matière de prévention des situations d’urgence et d’élimination de leurs conséquences, le colonel-général Kemaleddin Heydarov s’est dit convaincu que l’activité conjointe dans ce domaine se poursuivrait à l’avenir.

A son tour, Massoud Karbassian a fait savoir qu’ils se souvenaient avec un grand plaisir des aides apportées par l’Azerbaïdjan à la suite des catastrophes naturelles survenues en Iran. Le ministre iranien a abordé le haut niveau de la coopération économique entre les deux pays et a exprimé son espoir que ces relations continueraient de se développer encore davantage.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.