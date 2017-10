Le 25ème anniversaire de la coopération SOCAR-BP célébré au Parlement britannique

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Un évènement consacré au 25ème anniversaire de la coopération entre la SOCAR et le groupe pétrolier BP s’est tenu ce jeudi à la Chambre des Lords du Parlement britannique.

Richard Risby, David Evans, membres de la Chambre des Lords, Rafiga Husseynzadé, vice-présidente de la SOCAR, Gary Jones, président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, Alan Duncan, Secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, des ambassadeurs d’un certain nombre de pays au Royaume-Uni, des représentants de la SOCAR et de BP et des parlementaires ont été présents à cet évènement.

David Evan a fait savoir que cet évènement était devenu une tradition depuis de nombreuses années et servait à renforcer encore davantage les relations entre les deux pays.

Dans son intervention, la vice-présidente de la SOCAR a donné des informations sur la coopération SOCAR-BP, abordant les projets réussis effectués au cours des 25 dernières années.

«La fondation du contrat du siècle par Heydar Aliyev et la prolongation de ce contrat par le président Ilham Aliyev jusqu’à 2050 est un évènement remarquable», a fait savoir Gary Jones, président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie.

Pour rappel, lors des évènements consacrés au 25ème anniversaire de la coopération SOCAR-BP, Rafiga Husseynzadé devrait intervenir le 30 octobre à l’Université de Cambridge.