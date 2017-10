Consul honoraire : L’expérience du Service ASAN de l’Azerbaïdjan suscite un grand intérêt au Soudan

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec Tariq Hamza Zeynalabdin, consul honoraire d’Azerbaïdjan au Soudan.

Le ministre a félicité Tariq Hamza Zeynalabdin de se mettre à l’exercice de ses fonctions en tant que consul honoraire.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur l’élargissement des relations économiques bilatérales, ainsi que la coopération dans les domaines du tourisme, des transports aériens et d’autres.

Le consul a noté que l’expérience « Service ASAN » de l’Azerbaïdjan suscitait un grand intérêt au Soudan, soulignant l’importance de la coopération dans le domaine concerné.

Il a été noté que la coopération efficace au sein des organisations internationales, y compris l’ONU et l’OCI, avait donné de l’élan au développement des liens entre les deux pays. Il a été indiqué que le soutien du Soudan dans l’adoption des résolutions condamnant l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et soutenant l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan au sein des organisations internationales était hautement apprécié.

Tariq Hamza Zeynalabdin a fait savoir qu’il ne ménagerait pas durant son mandat ses efforts pour développer la coopération multiforme entre les deux pays.