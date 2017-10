Message de félicitations de Son Excellence M. Tran Dai Quang, Président de la République socialiste du Vietnam

A Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

L’an 2017 est une année remarquable pour le Vietnam et l’Azerbaïdjan. Cette année, nous célébrons les 25 ans de l’établissement de nos relations diplomatiques.

Nous sommes fiers que malgré une série d’événements et l’instabilité au cours des 25 dernières années, l’amitié traditionnelle des deux pays a été préservée, améliorée et renforcée considérablement. Nos deux pays ont noué et développé une amitié solide et une coopération bénéfique grâce aux efforts conjoints. Ces relations ont apporté une contribution positive au développement des deux pays et constituent une base solide pour notre collaboration sur fond de changements dans le monde entier.

Je crois fermement que notre amitié sincère et traditionnelle continuera à contribuer aux intérêts, au progrès de nos pays et peuples, ainsi qu’au renforcement de la paix dans la région et dans le monde.

Votre Excellence, je tiens à souhaiter à vous-même ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais une vie plus prospère et belle, de nouvelles réalisations à votre pays. Je souhaite que l’amitié et la coopération Vietnam-Azerbaïdjan soient toujours renforcées et développées.

Je vous prie d’agréer mes veux de bonne santé, de bonheur et de succès dans vos hautes fonctions.

Tran Dai Quang

Président de la République socialiste du Vietnam