Saltuk Düzyol : La Banque européenne d'investissement va octroyer un prêt de 1,3 milliard de dollars au projet TANAP

Ankara, 28 octobre, AZERTAC

La Banque européenne d'investissement (BEI) envisage d’octroyer un prêt de 1,3 milliard de dollars au projet de gazoduc transanatolien (TANAP), a annoncé Saltuk Düzyol, directeur général de TANAP, lors d’une interview exclusive à l’AZERTAC.

800 millions de cette somme seront versés à la SAF Coridor gazier Sud avec la garantie de l’Azerbaïdjan et 500 millions de dollars à la société Botas avec celle de la Turquie. A présent, les négociations avec la banque sont en cours et l’octroi du crédit est prévu avant la fin de l’année. «Ainsi, le montant des fonds alloués par les institutions internationales pour TANAP atteindra 3,95 milliards de dollars. Pour l’instant, le coût total de TANAP est estimé à 7,99 milliards de dollars. Mais, lors de l’évaluation initiale du projet, ce chiffre était de 11,7 milliards de dollars. C’est-à-dire, jusqu’à présent, on a économisé environ 3,8 milliards de dollars dans la mise en œuvre du projet», a estimé S. Düzyol.

A noter que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a alloué, le 18 octobre dernier, 500 millions de dollars américains pour la construction du gazoduc transanatolien (TANAP).

En plus de la BERD, un certain nombre d’institutions financières internationales ont soutenu le projet TANAP. La Banque mondiale a déjà déboursé 800 millions de dollars pour TANAP. La somme impliquée de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII) est de 600 millions de dollars.