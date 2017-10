L’Azerbaïdjan soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Espagne

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

La République d’Azerbaïdjan soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté internationalement reconnues du Royaume d’Espagne, a déclaré Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, lors d’une interview à l’AZERTAC.

«Nous sommes en faveur de la résolution pacifique du problème actuel sur la base de la Constitution et de la législation du Royaume d’Espagne. Les tentatives de violer unilatéralement l’intégrité territoriale du pays, accompagnées de la violation de la Constitution et de la législation de l’Espagne contrairement à la volonté du peuple et du gouvernement central, sont inacceptables», a-t-il estimé.

«La République d’Azerbaïdjan souffre de ce processus depuis environ 30 ans. Le séparatisme déclenché par les Arméniens dans la Province autonome du Haut-Karabagh (PAHK) de la RSS d’Azerbaïdjan à la fin des années 1980 était accompagné de la violation flagrante de la Constitution de l’URSS et de la législation de la RSS d’Azerbaïdjan. A ce titre, après l’épuration ethnique de la population azerbaïdjanaise dans la PAHK, les actes de violence et terroristes commis contre eux, un référendum illégitime sur l’indépendance de la région a eu lieu, le 10 décembre 1991, seulement avec la participation de la communauté arménienne au Haut-Karabagh, ce qui était contraire à la volonté du peuple azerbaïdjanais. Avec la proclamation de l’indépendance suite à l’effondrement de l’URSS, l’Arménie a déclenché une guerre ouverte contre l’Azerbaïdjan suite à laquelle elle a occupé le Haut-Karabagh et sept régions adjacentes. Un nettoyage ethnique contre la population azerbaïdjanaise a été mené dans les territoires occupés. La violence de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et l’occupation sont toujours poursuivies», a-t-il fait savoir.