Le président Ilham Aliyev: L’amitié et la fraternité Azerbaïdjan-Turquie continueront de se développer

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

A l’occasion de la fête nationale de la Turquie, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a envoyé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans son message, le chef de l’Etat souligne qu’aujourd’hui, la Turquie avance avec confiance sur le chemin de l’indépendance, de la démocratie et du développement économique, en restant fidèle à ses traditions et principes d’étatisme. Le rôle actif et la position de la Turquie dans les processus mondiaux et régionaux lui permettent d’accueillir des réunions des organisations internationales les plus prestigieuses et des rencontres au sommet. L’invitation de l’Azerbaïdjan à ces forums par la Turquie, qui bénéficie de son droit exceptionnel en tant que pays hôte, est un exemple de vraie fraternité

Le président Ilham Aliyev déclare avec confiance que l’amitié et la fraternité, le partenariat stratégique et l’alliance Azerbaïdjan-Turquie seront désormais développés et renforcés conformément aux intérêts de nos peuples qui sont étroitement liés par leurs profondes racines historiques et leurs valeurs nationales et spirituelles communes.

Le président de la République souhaite une bonne santé, plein bonheur et plein succès à son homologue turc, ainsi que la prospérité et le bien-être au peuple turc ami.

A l’occasion de la fête nationale de la Turquie, le président Ilham Aliyev a également exprimé ses félicitations au Premier ministre Binali Yildirim. Le chef de l’Etat écrit dans son message envoyé à ce dernier: «Actuellement, la Turquie est un Etat démocratique et de droit, un pays puissant qui poursuit avec confiance son développement économique. Les succès, le prestige croissant de la Turquie, un pays frère, dans le monde et dans la région nous rendent très heureux».

«Je suis convaincu que l’amitié et la fraternité Azerbaïdjan-Turquie apporteront des contributions au développement de nos pays, au bien-être de nos peuples en jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de nos initiatives conjointes», ajoute le président de la République.

Il finit son message en souhaitant une bonne santé, plein succès au Premier ministre ainsi que la paix durable et la prospérité au peuple turc.