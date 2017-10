Judo : L’équipe d’Azerbaïdjan en tête du classement de la Coupe d’Europe

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

La dernière journée de la Coupe d’Europe juniors qui s’est tenue à Koper, en Slovénie, a été marquée par 3 médailles pour l’équipe d’Azerbaïdjan.

Les judokas azerbaïdjanais Azer Yagoub Ismayilzadé (90 kg) et Toghroul Salmanov (+90 kg) sont montés sur la plus haute marche du podium, en s’imposant respectivement face à leurs adversaires.

Un autre athlète Ibrahim Aghakichiyev (81 kg) a dû se contenter de la médaille de bronze.

Au total, l’équipe d’Azerbaïdjan de judo a remporté 7 médailles, dont 4 en or, 1 en argent et 2 en bronze, et s’est positionnée à la première place du classement par équipes.

Il est à noter que l’Azerbaïdjan a été représenté par 9 athlètes à la Coupe d’Europe qui avait rassemblé 230 judokas, dont 153 hommes et 77 femmes provenant de 17 pays.