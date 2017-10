L’ambassadeur Rahman Mustafayev a rencontré la communauté azerbaïdjanaise à Paris

Paris, 30 octobre, AZERTAC

L’ambassade d’Azerbaïdjan en France et l’Association « Ulduz » ont organisé ensemble une rencontre avec les membres de la communauté azerbaïdjanaise à Paris.

Lors de cette rencontre tenue au Centre culturel azerbaïdjanais à Paris, l’ambassadeur Rahman Mustafayev a mis l’accent sur l’’importance de mener une activité ensemble. Il a souligné qu’après la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan, la priorité était de réunir étroitement les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger et de protéger les intérêts communs de l’Azerbaïdjan.

L'ambassadeur a noté que son Etat a pour but de renforcer les relations de nos compatriotes avec leur patrie historique, de préserver leur identité nationale, de bénéficier du potentiel des membres de la communauté pour une protection plus efficace des intérêts nationaux, élargir les rapports entre eux et de défendre leurs droits culturels et politiques.

L’ambassadeur a souligné que le président Ilham Aliyev accordait une attention particulière aux communautés azerbaïdjanaises dans les pays étrangers, qu'il fallait organiser les Azerbaïdjanais vivant en France, promouvoir les vérités azerbaïdjanaises dans ce pays, notamment conjuguer les efforts pour lutter contre les mensonges diffusées au sujet de l’Azerbaïdjan. « Il faut faire entendre la voix de notre pays en France », a-t-il estimé.

« Notre ambassade à Paris est la terre d'Azerbaïdjan. Les portes de l'ambassade sont ouvertes à tous les Azerbaïdjanais », a déclaré Rahman Mustafayev, ajoutant que chacun d’eux est membre de la grande famille azerbaïdjanaise en France.

Evoquant le problème du Haut-Karabakh, l'ambassadeur a mis en avant l'importance de faire connaître les réalités azerbaïdjanaises aux Français, en promouvant les intérêts nationaux et la culture de son pays.

Lors de la réunion, il a été décidé de développer un concept d'activité conjointe avec les membres de la communauté. L'ambassadeur a appelé tous les membres de la communauté à être actifs.

R. Mustafayev a noté que le plan d'action consacré au 100ème anniversaire de la République démocratique d'Azerbaïdjan était en cours de préparation. Des idées concernant la célébration du jubilé ont été avancées lors de la rencontre.