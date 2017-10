Erdogan : L’Azerbaïdjan est devenu une forteresse imprenable de la stabilité et de la coopération dans la région

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Depuis le rétablissement de son indépendance, l’Azerbaïdjan est devenu une forteresse imprenable de la stabilité et de la coopération, ainsi que de la tolérance interculturelle de la région grâce à la politique déterminée par le leader national Heydar Aliyev et sous la direction stable du président Ilham Aliyev. C’est ce qu’a souligné le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de son interview aux agences de presse AZERTAC, APA et TREND.

Le président turc a fait savoir que les relations bilatérales conformes à l’esprit de l’alliance stratégique entre la Turquie et l’Azerbaïdjan continuaient de se développer dans tous les domaines, notamment ceux économique, énergétique, militaire, de l’industrie de défense et de la sécurité. «Nous avons accueilli tout dernièrement mon frère Ilham Aliyev, à titre d’invité spécial, lors du Sommet du D8 à Istanbul», a précisé le chef de l’Etat turc.

«Nous allons aborder toutes les questions dans notre calendrier lors de la prochaine réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau. Un protocole et certains accords seront signés en marge de cette réunion. Sans doute, ces documents renforceront encore plus le cadre juridique de la coopération bilatérale. Nous sommes contents de l’organisation régulière des réunions du Conseil chaque année. En 2018, la 7e réunion du conseil se tiendra en Turquie et à cette occasion, on aura l’honneur de rencontrer mon cher frère le président Ilham Aliyev dans notre pays », a ajouté le président Erdogan.