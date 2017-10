Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Lundi soir, une réception a été offerte en l’honneur des participants de la cérémonie inaugurale du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse Emine Erdogan, le Premier ministre kazakh Bakytjan Saguintaïev, le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili, le Premier ministre ouzbek Abdullah Aripov et d’autres hautes personnalités ont pris part à la réception.