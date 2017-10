Le président Ilham Aliyev: Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est un projet historique

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est un projet historique et d’importance stratégique. La longueur de cette route est de 850 km dont une partie de 504 km traverse le territoire de l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de son intervention à la cérémonie d’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

«Ce chemin de fer est une voie la plus courte et fiable reliant l’Europe et l’Asie. En phase initiale, 5 millions de tonnes de marchandises, puis 17 millions de tonnes et plus seront transportées par cette route. Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars devient une partie importante de la carte de transport de l’Eurasie», a fait savoir le chef de l’Etat, ajoutant que non seulement le chiffre d’affaires, mais aussi les investissements réciproques allaient s’accroître et la coopération serait approfondie entre les pays à travers lesquels passera cette route.

Le président Ilham Aliyev a souligné que cette voie ferroviaire servirait à la stabilité et à la sécurité. «Je suis convaincu que le secteur du tourisme sera développé, le nombre de touristes sera accru grâce à la mise en service de ce chemin de fer. Certes, l’activité réussie du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars va augmenter l’importance géopolitique de nos pays et offrira des opportunités supplémentaires pour nous. Ce chemin de fer a une très grande importance pour le développement des échanges, la coopération mutuellement bénéfique», a estimé le président de la République.