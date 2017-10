Les organisations internationales sont appelées à prendre une part active dans le règlement équitable du conflit du Haut-Karabagh

Kiev, 30 octobre, AZERTAC

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh constitue un obstacle pour l’assurance de la paix et de la stabilité dans la région. Les organisations internationales, y compris l’Union européenne, doivent prendre une part active dans la résolution équitable du conflit dans le cadre du droit international. C’est ce qu’a déclaré Fouad Mouradov, chef de la délégation azerbaïdjanaise, lors de son intervention à la réunion de la commission des affaires politiques, des droits de l’homme et de la démocratie de l’Assemblée parlementaire Euronest.

Il a fait savoir que la communauté internationale devait accroître la pression sur la politique d’agression de l'Arménie.

Lors de son intervention, le député Reuvchen Rzaïev a souligné que le conflit du Haut-Karabagh pourrait trouver sa solution dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Il a noté que le Haut-Karabagh était le territoire historique de l’Azerbaïdjan et la communauté mondiale devait parvenir à un règlement du conflit dans le cadre du droit international.

Feredj Gouliyev a appelé l’AP Euronest à accroître les pressions sur l’Arménie pour le retrait des forces armées arméniennes des territoires occupées de l’Azerbaïdjan.