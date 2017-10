L’Azerbaïdjan élu vice-président de la Conférence générale de l’UNESCO

Paris, 30 octobre, AZERTAC

La 39ème session de la Conférence générale de l’UNESCO a entamé ses travaux à Paris.

L’ambassadeur Anar Kerimov, chef de la Représentation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO, et Elnour Soultanov, président de la Commission nationale, ont participé à la conférence.

Stanley Mutumba Simataa, ancien président de la Conférence générale de l'UNESCO, Irina Bokova, directrice générale de ladite organisation, et Michael Worbs, président du Conseil exécutif de l’UNESCO, sont intervenus à la session et ont abordé les problèmes de l’organisation, les moyens de résolution des problèmes et les travaux à effectuer au cours des deux prochaines années.

Lors de l’ouverture de 39ème session, l’Azerbaïdjan a été élu vice-président de la Conférence générale de l’UNESCO.

Les questions dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’information et de la communication seront examinées et des discussions seront menées en marge de la session.