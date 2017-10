Bakou, 30 octobre, AZERTAC

L’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est une grande étape franchie en matière de connexions entre les systèmes de transport reliant l’Union européenne, la Turquie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Asie centrale, lit-on dans le communiqué de l’Union européenne sur l’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

«L’Union européenne salue le nouveau corridor ferroviaire. Cette voie ferroviaire conduira à établir mieux des connexions conjointes en améliorant les investissements, l’infrastructure et en coordonnant la logistique, à créer de nouvelles opportunités d’affaires et à augmenter les échanges. Cela correspond à l’essence du Partenariat oriental, y compris sa stratégie sur l’Asie centrale.

L’Union européenne a toujours soutenu les projets visant l’amélioration des connexions avec les pays partenaires et voisins. Ce projet assurera une connexion de transport terrestre rapide et efficace entre l’Europe et l’Asie le long de l'ancienne Route de la soie, en améliorant davantage les relations de transport entre la Turquie et la Bulgarie, ainsi que l’Azerbaïdjan et l’Asie centrale», stipule le communiqué.

İl y est noté que l’UE soutient également le Corridor gazier Sud qui assurera une connexion similaire des systèmes en matière d’énergie.