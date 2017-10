Guiorgui Kvirikachvili : Les fondations d’un nouveau pont eurasien sont posées avec la mise en service du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars changera la conjoncture économique et créera une nouvelle phase de développement non seulement dans notre région, mais aussi dans ses alentours. Cela reliera non seulement nos économies, mais aussi nos citoyens et améliorera leur bien-être. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili lors de la cérémonie d’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

Le Premier ministre géorgien a estimé que la mise en service complète de la nouvelle voie ferroviaire permettrait d’utiliser plus efficacement le potentiel transitaire et logistique de ces pays et renforcerait le statut de transport et de commerce de la région. En plus du transport de fret, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars rendra service à environ 1 million de passagers par an. L’exploitation de la nouvelle voie ferroviaire contribuera au développement de l’infrastructure moderne, permettra de conquérir de nouveaux marchés, de stimuler les secteurs du tourisme et du traitement et de créer de nouveaux emplois. C’est un facteur important pour l’évolution économique de notre région», a-t-il expliqué.

«Aujourd’hui, nous lions non seulement notre potentiel commercial, mais également nos pays avec notre accès aux plus grands marchés mondiaux. Les produits des marchés mondiaux et ceux locaux exigent la création de nouvelles communications», a-t-il conclu.