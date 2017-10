Le Congrès de Bakou des agences de presse mondiales est une bonne plateforme de pratique

La préparation du VIe Congrès fait l’objet de discussions lors de la réunion suivante du conseil du Congrès mondial des agences de presse à Sofia

Sofia, 30 octobre, AZERTAC

La réunion suivante du conseil du Congrès mondial des agences de presse a eu lieu le 30 octobre à Sofia, capitale bulgare. Lors de la réunion organisée par l’agence de presse bulgare BTA, les discussions ont porté sur la préparation du VIe Congrès mondial des agences de presse qui se tiendra à Sofia en 2019, les questions organisationnelles ont été examinées.

Les dirigeants et les représentants des agences membres du conseil, tels que AZERTAC, Press Association (Grande-Bretagne), Associated Press (Etats-Unis), TASS (Russie), EFE (Espagne), ainsi que les secrétaires généraux de la Fédération des agences de presse arabes (FANA) et l'Alliance européenne des agences de presse (EANA), ont pris part à la réunion.

Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC, président du Congrès mondial des agences de presse, a fait un exposé lors de la réunion. İl a indiqué la nécessité d’améliorer l’organisation, d’apporter des changements à ses statuts, de se faire inscrire auprès de l’ONU et de l’UNESCO. «L’organisation doit renforcer son activité en vue de raffermir encore plus les liens entre les agences membres», a dit A. Aslanov, évoquant que le Ve Congrès co-organisé par la Fondation Heydar Aliyev et l’AZERTAC, en novembre 2016 à Bakou, était devenu une bonne plateforme de pratique.

Le président du Conseil Clive Marshall, le secrétaire général du Congrès Maxim Minchev, le secrétaire général de la FANA Farid Ayar et d’autres ont donné des informations sur les mesures prises à l’égard des activités de l’organisation et ont partagé leurs avis sur le VIe congrès.

Les membres du Conseil ont décidé, sur proposition de l’agence russe Tass, de tenir la prochaine réunion en marge du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, en 2018.

Pour rappel, le Ve Congrès mondial des agences de presse avait eu lieu les 16 et 17 novembre à Bakou. A présent, l’AZERTAC préside le Congrès mondial des agences de presse. En 2019, la présidence passera de l’AZERTAC à l’agence de presse bulgare BTA.