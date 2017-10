Bakytjan Saguintaïev : Bakou-Tbilissi-Kars sera l’un des principaux projets dans les transports transcaspiens internationaux

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le projet du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars qui vient de se réaliser aujourd’hui assure l’accès en Turquie, en Europe de l’Est et en Méditerranée. Il s’allongera jusqu’en Europe et sera l’un des principaux projets dans les transports transcaspiens internationaux. Cette nouvelle voie ferroviaire contribuera au développement des opportunités de transport et de logistique de nos pays. C’est ce qu’a souligné le Premier ministre de la République du Kazakhstan, Bakytjan Saguintaïev, lors de la cérémonie d’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

«Nous avons été le premier pays ayant soutenu la mise en œuvre du projet Bakou-Tbilissi-Kars. Cette décision a été adoptée en 2016 par l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie, avec le soutien du Kazakhstan et de la Chine. La prise de cette décision importante dans notre capitale Astana est symbolique pour nous. Il encourage les projets de flux de marchandises dans l’infrastructure maritime du Kazakhstan, forme la logistique optimale et élargit la croissance économique et le commerce dans la région», a ajouté le Premier ministre kazakh.

Bakytjan Saguintaïev a dit avec confiance que le corridor ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars donnerait une impulsion significative au développement du commerce régional. «Ce corridor créera un potentiel supplémentaire pour la croissance économique. Il va également stimuler le développement stable et sûr du Caucase du Sud», a-t-il conclu.