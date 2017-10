Des documents Azerbaïdjan-Turquie signés à Bakou

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

La 6e réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau qui s’est tenue le 31 octobre à Bakou a été suivie de la cérémonie de signature des documents Azerbaïdjan-Turquie avec la participation des présidents azerbaïdjanais et turc, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan.

Le Protocole de la 6e réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Turquie a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Le mémorandum d’entente sur la coopération entre le Ministère de l’Education de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil de l'enseignement supérieur de la République de Turquie dans le domaine de l’enseignement supérieur a été signé par Mikayil Djabbarov, ministre azerbaïdjanais de l’Education, et Yekta Sarac, directeur du Conseil de l'enseignement supérieur.

L’accord sur la coopération entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l’éducation a été scellé par Mikayil Djabbarov, ministre azerbaïdjanais de l’Education, et Ismet Yilmaz, ministre turc de l’Education.

Le mémorandum d’entente sur la signature d’un accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été paraphé par Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, et son homologue turc Nihat Zeybekci.

L’accord sur la coopération entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l’industrie de défense a été signé par Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, et Nurettin Canikli, ministre turc de la Défense nationale.

L’accord sur la coopération dans les domaines de la production et de la certification des graines de fourrage entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été scellé par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et son homologue turc Mevlut Cavusoglu.