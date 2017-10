Guram Markhulia: La position courageuse de l’Etat d’Azerbaïdjan concernant le conflit du Haut-Karabagh reste inchangée

Tbilissi, 31 octobre, AZERTAC

C’est le Groupe de Minsk de l’OSCE qui s’engage dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mais il ne sera pas possible d’obtenir des résultats positifs en l’absence de position définitive des belligérants dans le règlement du conflit. La position courageuse de l’Etat d’Azerbaïdjan concernant le conflit du Haut-Karabagh reste inchangée. Ce pays est en faveur de la résolution pacifique de ce conflit, ainsi que des autres problèmes. C’est ce qu’a souligné le politologue et historien géorgien Guram Markhulia, lors d’une conférence internationale intitulée «Le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh et la nouvelle mission de la société civile» à Tbilissi.

«D’après moi, l’Etat d’Arménie prendra lui aussi une telle mesure courageuse et cela jouera un rôle important dans la prise d’une décision définitive concernant le règlement du conflit», a-t-il estimé.

Le professeur a fait savoir que tout conflit avait finalement été résolu pacifiquement. «Nous espérons que le conflit du Haut-Karabagh qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan sera aussi réglé par voie pacifique. Si les dirigeants arméniens changent leur position, la paix sera atteinte», a-t-il ajouté.

Guram Markhulia a hautement apprécié le rôle de la société civile dans cette question.