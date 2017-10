Rassim Moussabeyov : Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est géopolitiquement très important

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est géopolitiquement très important. C’est ce qu’a déclaré Rassim Moussabeyov, député du Milli Medjlis, lors de son interview à l’AZERTAC.

Il a fait savoir que la région du Caucase du Sud jouait un rôle de pont géostratégique. « Il y a besoin d’un certain nombre de communications pour réaliser ce rôle entre la mer Noire et la mer Caspienne, ainsi qu’entre l’Est et l’Ouest. L’Azerbaïdjan joue un rôle clé dans la construction de ces communications. On peut citer l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum et le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars. La réalisation de ces projets augmente l’importance géostratégique de la région du Caucase du Sud. Ces projets sont mis en œuvre à l’initiative de l’Azerbaïdjan. Ainsi, l’importance stratégique de l’Azerbaïdjan s’accroît encore plus », a-t-il estimé.