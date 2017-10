Ziyad Samadzadé : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars accélérera encore plus la diversification de l’économie azerbaïdjanaise

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

La mise en service de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est l’un des événements les plus remarquables dans l’histoire d’Azerbaïdjan. La réalisation de ce projet est un des succès obtenus par l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a indiqué Ziyad Samadazadé, président de la commission de la politique économique, de l’industrie et de l’entreprise au Milli Medjlis, dans une interview à l’AZERTAC.

Ziyad Samadazadé a dit que chaque pays devait avoir des itinéraires alternatifs pour assurer sa sécurité économique. « La mise en service de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars accélérera encore plus la diversification de l’économie azerbaïdjanaise, apportera de nouvelles modifications qualitatives aux relations de transport et d’économie de l’Azerbaïdjan, servira à accroitre encore davantage son rôle dans la région en tant que partenaire stratégique. Ce chemin de fer renforcera la position de l’Azerbaïdjan dans le monde en tant que pays compétitif », a-t-il estimé.

Le président de commission a souligné que l’Azerbaïdjan se positionnait dans le centre de transport des marchandises de l’Ouest vers l’Est et dans le sens contraire. « Certaines forces odieuses, le lobby arménien ne voulaient pas que cette voie ferrée soit construite, ils tentaient de créaient des obstacles pour sa construction. Mais la politique indépendante, la détermination et le dévouement du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont joué un rôle primordial dans la construction de cette voie. La mise en service du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, maillon important dans la restauration de la Route de la soie, est pour l’Azerbaïdjan un capital permanent, une source durable de revenus, une position politique, un des facteurs les plus importants de la stabilité sociale, économique et politique »a-t-il déclaré.