L’Azerbaïdjan gagne 8 places dans le classement Doing Business 2018

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a progressé dans le nouveau classement Doing Business 2018 publié le 31 octobre par la Banque mondiale.

Dans son rapport, la Banque mondiale place l’Azerbaïdjan au 57e rang alors qu’il était au 65e, parmi 190 pays, a déclaré Ayaz Tchaparly, chef du Département d’analyse économique et d’information analytique du Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication de la République d’Azerbaïdjan.

Selon lui, l’Azerbaïdjan figure également parmi les trois pays les plus réformateurs en Europe et en Asie centrale.

Dans le rapport Doing Business l’Azerbaïdjan a progressé selon six indicateurs sur dix : obtention de l’énergie électrique (3 places), enregistrement des biens (1 place), défense des droits des petits investisseurs (22 places), paiement des taxes et impôts (5 places), exécution des contrats (6 places) et résolution de l’insolvabilité (39 places).