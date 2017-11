Linda Lanzillotta : L’Italie attache une grande importance au développement des liens avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov s’est entretenu ce mercredi avec une délégation conduite par Linda Lanzillotta, vice-présidente du Sénat italien.

Lors de l’entretien, Ogtay Assadov a indiqué que les relations entre les deux pays étaient à haut niveau. Il a souligné que les relations politiques et économiques se développaient à un rythme ascendant, ajoutant que près de 40 documents avaient été signés entre l’Azerbaïdjan et l’Italie.

Abordant l’importance des liens interparlementaires, le président du Milli Medjlis a dit que l’activité des groupes d’amitié dans les organes législatifs des deux pays était estimable.

Pour sa part, Mme Lanzillotta a particulièrement souligné que son pays attachait une grande importance au développement des liens avec l’Azerbaïdjan. Elle s’est dite convaincue que leur visite aurait un impact positif sur le développement des relations entre les deux pays, abordant l’approfondissement de la coopération au niveau parlementaire. Elle a dit que ce genre de visite réciproque contribuerait au développement des liens.

«Bakou est une ville belle et moderne. Nous sommes fascinés par ses bâtiments d’architecture moderne. L’Azerbaïdjan et l’Italie sont des partenaires en matière économique et politique. Nous avons aussi des relations dans le domaine des mines», a-t-elle indiqué.